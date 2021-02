Krijgt Frank De Bleeckere binnenkort een opvolger? Lawrence Visser (31) reist vandaag met een berg coronapapieren via Parijs naar Manchester voor een bijzondere aanduiding in de Europa League. Hij mag met Manchester United-Real Sociedad zijn eerste topmatch leiden.

Wat ging er door je hoofd toen je je selectie vernam?

“Een kleine wauw. Ik ben er heel blij mee. Als kind was ik geen fan van een bepaalde ploeg, maar Old Trafford is toch een stadion dat voetbal ademt ...