Waarom wordt Jhon Lucumi (Genk) niet geschorst na vijf gele kaarten?

Jhon Lucumi (22), de verdediger van RC Genk, speelde al twee wedstrijden mee terwijl hij eigenlijk geschorst had moeten zijn. De Colombiaan pakte op 7 februari tegen Anderlecht zijn vijfde gele kaart, maar verscheen daarna gewoon op het terrein tegen Oostende en Beerschot. Waarom ontsnapt Lucumi aan de wet?

Blijkbaar werd een gele kaart die hij op speeldag 5 op het Kiel kreeg, niet geregistreerd. Er zijn duidelijke beelden van hoe scheidsrechter Frederik Geldhof hem in minuut 74 op de bon zwiert, maar de kaart stond achteraf niet op het wedstrijdblad. Daardoor telt Lucumi volgens de website van de Pro League 5 gele kaarten, maar volgens de Voetbalbond nog maar 4. Een menselijke, maar pijnlijke vergissing. Daarom zouden tegenstanders van Genk – vrijdag is dat Charleroi – eventueel onder voorbehoud kunnen spelen, maar de vraag is of dat veel zal uithalen? De Pro League bevestigt de fout, maar geeft meteen mee dat het bondsreglement ondanks de bewijslast niets voorziet om een vergeten gele kaart post factum nog toe te voegen.