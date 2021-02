De transfer van 30 miljoen die maar een dikke helft opleverde: hoe makelaars grote jackpot van Anderlecht afsnoepten

Het leek in 2015 dé transferdeal van de zomer: de overgang van Chancel Mbemba en Aleksander Mitrovic naar het Engelse Newcastle United. In werkelijkheid is het een uitstekend voorbeeld van hoe spelersmakelaars Anderlecht al jaren leegzuigen. Dat blijkt uit documenten van het klokkenluidersplatform Football Leaks die het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ in handen kreeg en deelde met onze zusterkrant ‘De Standaard’.