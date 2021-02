Adnan Januzaj keert terug naar Old Trafford, waar het voor hem in 2013 allemaal begon: “Ik wil titularis bij de Rode Duivels worden”

Zijn krulbal ging naast, waarop Adnan Janzuaj en Real Sociedad vorige week een 0-4 van Manchester United kregen aangesmeerd. De terugmatch in Old Trafford is een onmogelijke opdracht, maar toch verschijnt de 26-jarige Rode Duivel-in-wachtstand met een agenda aan de aftrap. Al was het maar om bondscoach Roberto Martinez te overtuigen, of om te laten zien dat Sir Alex Ferguson zich acht jaar geleden niet in hem had vergist.