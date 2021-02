Kidnapping is miljoenenbusiness in Afrika, maar ze doen het al voor 80 euro losgeld

Wie dacht dat kidnapping een Zuid-Amerikaanse specialiteit is, heeft het fout. Ook in Afrika is er een explosie aan ontvoeringen aan de gang. Heel uitzonderlijk worden goed beschermde, buitenlandse doelwitten het slachtoffer, maar meestal gaat het om gewone burgers die door criminele bendes of jihadisten van straat worden geplukt in ruil voor losgeld. In deze landen is de situatie het ernstigst.