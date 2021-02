Familiedrama in Balen: politieman (49) doodt partner (41), ook 13-jarige stiefdochter overleden

/ Balen - Bij een familiedrama in de Antwerpse Kempen zijn woensdag drie personen om het leven gekomen. Politieman Werner M. (49) zou zijn partner (41) om het leven hebben gebracht en zijn stiefdochter (13) zwaar hebben verwond. Daarna pleegde hij zelfmoord. Het meisje overleed niet veel later aan haar verwondingen.

De feiten speelden zich af aan De Lei in deelgemeente Olmen en werden woensdagochtend net voor 7 uur ontdekt. De twee overledenen zijn een man van 49 jaar oud en een vrouw van 41 jaar. Zij vormden een koppel. De persoon die gewond raakte, is de 13-jarige dochter van de vrouw. Het parket noemde haar toestand “erg zorgwekkend”. Intussen zou ook zij overleden zijn.

Volgens onze informatie zou het gaan om politieman Werner M., die werkzaam was bij de federale politie in Antwerpen en voordien bij de wegpolitie. Wat de man bezield heeft, is nog niet duidelijk. Het is evenmin bekend of de feiten gepleegd zijn met het dienstwapen van de agent, al is er wel een wapendeskundige op de plaats delict geweest.

Het parket wil gezien het om een interne gezinskwestie gaat voorlopig niet dieper ingaan op de omstandigheden van het drama. Het gerechtelijk labo en de wetsdokter komen woensdag nog ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

“Niemand heeft dit zien aankomen”

De gruwelijke gebeurtenis is een zware schok voor de rustige buurt. “De man was hier een aantal jaren geleden met zijn partner en stiefdochter in de straat komen wonen”, getuigt een buur. “Hij was van Olmen afkomstig en heeft vroeger zelfs nog een café uitgebaat in ons dorp. Het gezin was altijd heel joviaal. Ze waren altijd present bij de activiteiten van het buurtcomité zoals de nieuwjaarsdrink en de tweejaarlijkse straatbarbecue. We kunnen niet vatten wat er is gebeurd. Niemand heeft dit zien aankomen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be