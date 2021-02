Belg maakt waanzinnige comeback mee: in minuut 95 op amper 37 seconden tijd van 1-2 achter, naar 3-2 voor

Francesco Antonucci en FC Volendam hebben voor een waanzinnige wedstrijd gezorgd in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse.

De 21-jarige Italiaanse Belg, die gehuurd wordt van Feyenoord, kwam als invaller het veld op bij een 0-1-voorsprong voor Jong Ajax. Supertalent Naci Ünüvar had gescoord voor de beloftenploeg van de Nederlandse landskampioen en dat deed Kian Fitz-Jim tien minuten later nog eens.

Boeken toe voor de thuisploeg? In negen gevallen op tien waarschijnlijk wel, maar niet deze keer. Zakaria El Azzouzi scoorde vijf minuten voor tijd de aansluitingstreffer voor de nummer acht uit het klassement. Die stond bij het ingaan van de 95ste minuut nog altijd 1-2 in het krijt. Tot Samuele Mulattieri na 94 minuten en 18 seconden de gelijkmaker op het bord zette. En nog was het niet gedaan want El Azzouzi scoorde na 94 minuten en 55 seconden zowaar de 3-2 voor Volendam.

Van een comeback met een grote C gesproken want meteen daarna werd er afgefloten.

Champions League

“Dit gebeurt je niet heel vaak”, aldus Volendam-trainer Wim Jonk. “Maar hier word je snel grijs van, dat weet ik wel. Alles kan in het voetbal, je moet gewoon strijden tot de laatste seconde, en daar zijn de jongens nu voor beloond. Ik kan nog wel een Champions League-finale herinneren, met Manchester United tegen Bayern München (in 1999, red.). Dat was ook bizar. Dit kwam er dicht bij. We winnen er weliswaar geen Champions League mee, maar zo voelt het wel.”

De samenvatting van de volledige partij: