Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet geeft toe dat hij regel rond knuffelcontact niet respecteert

Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet heeft op de RTBF-radio toegegeven dat hij de regel over één knuffelcontact al weken niet meer respecteert. “Ik ben een mens en menselijke contacten zijn iets vitaal”, zegt hij.

“In het begin heb ik de maatregel over de persoonlijke bubbel gerespecteerd, maar sinds enkele weken sta ik mezelf toe om thuis twee mensen, een koppel, te ontvangen”, zo zei Nollet in antwoord op de vraag of het Overlegcomité vrijdag het aantal knuffelcontacten moet uitbreiden.

Sinds november 2020 geldt de regel dat je maar één nauw contact of ‘knuffelcontact’ mag hebben met iemand met wie je niet samenwoont. “Ik doe het maximum, maar ik ben een mens en menselijke contacten zijn iets vitaal. Die bubbel was nodig, maar vandaag moeten we dat durven lossen en de sociale noden in rekening brengen”, aldus Nollet, die zegt bereid te zijn een boete te betalen wanneer de overtreding bij hem wordt vastgesteld.

Volgens Nollet is de gezondheidssituatie intussen fundamenteel anders dan in maart 2020: de meest kwetsbare groepen worden gevaccineerd, de kennis over en de behandeling van het virus gaan erop vooruit en een steeds groter deel van de bevolking heeft antistoffen.

PS-voorzitter Paul Magnette heeft op Twitter meteen scherp gereageerd op de uitspraken van Nollet. “Als een partijvoorzitter publiek zegt dat hij de regels niet meer respecteert, hoe kan je dan van de burgers verwachten dat ze de regels respecteren?”, vraagt Magnette zich af. Gevolgd door “Les bras m’en tombent” of vrij vertaald: “Daar zakt mijn broek van af”.