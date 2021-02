Corona of niet, Zlatan Ibrahimovic volgt zijn persoonlijke agenda: spits vliegt heen en weer (4x) naar festival vlak voor wedstrijd

De controverse is nooit ver weg bij Zlatan Ibrahimovic. De Zweedse spits siert woensdag de voorpagina van La Gazzetta dello Sport omdat hij volgende week zal pendelen tussen voetbal en… een muziekfestival. En dat in coronatijd.

Het is niet nieuw dat Ibrahimovic aanwezig zal zijn tijdens het Sanremo-festival in de gelijknamige Italiaanse stad, het best bekend van de wielerklassieker Milaan-Sanremo. Het wordt alweer de 71ste editie van het muziekfestival, dat dit jaar doorgaat van 2 tot 6 maart en de Italiaanse deelnemer aan het Eurovisiesongfestival zal bepalen. De show zal live uitgezonden worden op de RAI. Logisch want er zal deze keer geen publiek aanwezig zijn omwille van de gelden coronamaatregelen in het land.

Maar… toch zal Ibrahimovic per helikopter afzakken naar Sanremo en dat in een drukke week voor Milan. Een overzichtje:

Zondag: wedstrijd tegen AS Roma

Maandag: training in Milaan

Dinsdag: vlucht naar Sanremo + training

Woensdag: vlucht naar Milaan + wedstrijd tegen Udinese

Donderdag: vlucht naar Sanremo

Vrijdag en zaterdag: training in Sanremo

Zondag: vlucht naar Verona + wedstrijd tegen Hellas Verona

Het is de bedoeling dat Ibrahimovic samen met artistiek directeur Amadeus de hele show aan mekaar zal praten. “Ik ben enorm blij dat ik hem zal mogen verwelkomen in Sanremo”, liet de Italiaanse presentator van dienst weten, een echte Inter-fan trouwens. “Zlatan en ik hadden daarover een lunch. Hij kwam over als een vriendelijke, intelligente en karaktervolle man. Hij is enorm charismatisch en een echte professional. Ik kan niet wachten om hem in zijn maatpak van de trap te zien afdalen met zijn prachtig voorkomen.”

Duet

De Zweed scoorde dit seizoen al dertien keer voor Milan, dat afgelopen weekend wel met 0-3 verloor van stadsrivaal Inter en vier punten achterstaat in de stand. Maar toch mag Ibrahimovic zijn persoonlijke agenda volgen van de Rossoneri. Mits een aangepast trainingsschema, welk hij volgens de Gazzetta maandag in mekaar zal steken met coach Stefano Pioli.

Of daar ook oefeningen voor zijn stembanden bij zullen zijn, dat is afwachten. Bologna-trainer en goede vriend Sinisa Mihajlovic onthulde op een persconferentie namelijk dat hij samen met Ibrahimovic een liedje zal zingen in Sanremo.

“De twee dingen die ik het minst goed kan, dat zijn zingen en dansen”, aldus de Serviër. “Ibra is ook een vreselijke zanger. Maar kijk, we zullen de mensen tenminste doen lachen.” Dat belooft...