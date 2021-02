Dries Van Langenhove kan voor Parijs-trip niet terugvallen op parlementair mandaat

Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) kan voor zijn deelname aan een betoging in Parijs niet terugvallen op zijn parlementair mandaat. Dat heeft Kamervoorzittre Eliane Tillieux (PS) gezegd bij Bel-RTL.

De deelname van Dries Van Langenhove aan een betoging van de uiterst rechtse organisatie ­Génération Identitaire in Parijs heeft de voorbije dagen wat stof doen opwaaien. Was zijn aanwezigheid een overtreding van het verbod op niet-essentiële reizen of niet? Het parket van Halle-Vilvoorde opende alvast een onderzoek naar een mogelijke overtreding van het verbod.

Volgens Kamervoorzitter Eliane Tillieux is de trip van Van Langenhove alvast niet “gedekt” door zijn mandaat als volksvertegenwoordiger. “Hij moet net als iedereen de gezondheidsregels volgen. Bovendien zijn de regels van de Kamer duidelijk: geen buitenlandse verplaatsingen als parlementslid. Indien een volksvertegenwoordiger toch de grens oversteekt, gaat het om een privé-reis. Het parket kan hem vervolgen. Dat is aan het parket om te beslissen”, aldus Tillieux.