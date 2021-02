Mensenrechtenorganisaties vragen wapenembargo tegen Myanmar

Meer dan 130 mensenrechtenorganisaties vragen een globaal wapenembargo tegen Myanmar als reactie op de militaire staatsgreep in het land van begin deze maand, die geleid heeft tot grootschalige protesten.

Organisaties als Human Rights Watch, Global Witness en het Institute for Asian Democracy vragen in een open brief die woensdag werd gepubliceerd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en aan VN-lidstaten om een gecoördineerd, globaal wapenembargo in te stellen.

“Elke verkoop van militair materiaal aan Myanmar of de transfer ervan, zou kunnen bijdragen tot een verdere onderdrukking van het volk in Myanmar in een schending van de internationale humanitaire en mensenrechtenwetten”, staat in de brief. “De respons van de Veiligheidsraad op misdaden door de Myanmarese veiligheidskrachten is al tientallen jaren ontoereikend. Daardoor wordt het leger aangemoedigd om zonder angst voor ernstige gevolgen verder misdaden te plegen. De huidige crisis vraagt om een koerswijziging.”

Tegenstanders van de coup hebben maandag nog opgeroepen tot een algemene staking in het land, terwijl duizenden mensen op straat kwamen om te protesteren. Sinds het begin van de protesten zijn zeker drie manifestanten doodgeschoten door de ordediensten.