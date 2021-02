Meer dan 10.000 eigenaars van zonnepanelen stellen overheid in gebreke: pr-stunt of maken ze écht kans?

Meer dan 10.000 zonnepaneleneigenaars stellen de Vlaamse regering in gebreke omdat ze haar belofte heeft gebroken over de terugdraaiende teller. Zij wijzen de compensatie van Energieminister Zuhal Demir (N-VA) van de hand en willen hun geld volledig terug. Een “mooie pr-stunt” of hebben ze echt kans op slagen?