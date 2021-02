Dit is de Gezinswagen van het Jaar

Dacia Duster (in het middenklassesegment) en de Skoda Octavia Combi (in het duurdere segment) zijn verkozen tot VAB-Gezinswagen van het Jaar. Binnen de categorie ‘elektrische wagens’ mochten deze keer enkel volledig elektrische modellen meedingen en daar heeft voor het eerst een Chinese wagen gewonnen: de MG ZS EV. VAB neemt het sterk op voor elektrische gezinswagens, die volgens de mobiliteitsorganisatie nu kunnen concurreren met auto’s die op fossiele brandstoffen rijden.

Net als bij veel andere bedrijven stuurde het coronavirus de planning van VAB stevig in de war. Hoewel de organisatie een volledig coronaproof testweekend had ontwikkeld, werden ze alsnog verplicht de gezinsjury te laten vallen. Dit jaar mochten enkel professionele juryleden de auto’s individueel testen om ze vervolgens te quoteren op basis van de noden van een gezin.

De score van de juryleden telde voor 80 procent mee in het eindresultaat, de andere 20 pct werd voor het eerst ingevuld door de kilometerkostprijs. Voor alle 34 deelnemende wagens werd die berekend op basis van de aankoopprijs, de vaste kosten zoals verzekering en onderhoud, en het werkelijke verbruik. “Je mag je niet enkel laten leiden door de aankoopprijs, je moet ook rekening houden met de gebruikskost van een auto”, motiveert VAB.

Vooral bij de beoordeling van de elektrische auto’s was die factor van belang. “Wie de volledige rekening maakt, merkt dat door de komst van goedkopere modellen van elektrische wagens het elektrisch rijden niet langer duurder is dan het rijden op fossiele brandstof”, stelt VAB. De mobiliteitsorganisatie neemt het dan ook sterk op voor dit type wagens, en somt enkele voordelen op. Zo gaan de aankoopprijzen in dalende lijn, liggen de kosten voor onderhoud en energie lager dan bij wagens die op fossiele brandstoffen rijden, en zijn elektrische wagens fiscaal zeer interessant.

Chinese winnaar

De categorie van elektrische auto’s zag er dit jaar wel iets anders uit: plug-in hybrides mochten zich niet meer inschrijven, enkel volledig elektrische modellen. Voor het eerst werd een Chinees model tot winnaar verkozen: de MG ZS EV. Daar is VAB tevreden mee: “Dankzij zijn lage kilometerkostprijs kan de elektrische VAB-gezinswagen voor het eerst concurreren met de benzine- en diesel-equivalenten.” Ook de Hyundai Ioniq Electric en de Volkswagen ID.3 scoorden goed genoeg voor een podiumplaats.

In categorie 1, auto’s tot 22.000 euro, werd Dacia Duster tot winnaar gekroond voor zijn goede prijs/kwaliteitverhouding. De Hyundai i20 en de Citroën C3 stonden respectievelijk op de tweede en derde plaats.

Bij de auto’s tot 34.000 euro, categorie 2, kaapte de Skoda Octavia Combi de eerste plaats weg als “de perfecte gezinswagen in alle facetten”. De Renault Captur en de Seat Leon ST vervolledigden het podium.