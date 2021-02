Woordvoerder premier Alexander De Croo reageert op bekentenis Ecolo-voorzitter: “Regels zijn er om een goede reden”

“De regels zijn er voor iedereen en ze zijn er om een goede reden: de verspreiding van het virus tegengaan.” Dat zegt de woordvoerder van premier Alexander De Croo in een reactie op de verklaringen van Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet, die woensdag toegaf al weken de regels over het aantal knuffelcontacten te overtreden.

“De regels zijn er voor iedereen en ze zijn er om een goede reden: de verspreiding van het virus tegengaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is net doordat zoveel Belgen de voorbije maanden inspanningen hebben gedaan dat we er in ons land in zijn geslaagd een derde golf te vermijden”, aldus de woordvoerder van de eerste minister.

Hij benadrukt dat de voorbije maanden hebben bewezen dat het respecteren van de huidige regels de beste manier is om de cijfers onder controle te houden. “Maar natuurlijk is dit zwaar. We willen allemaal graag zo snel mogelijk ons oude leven terug. Daarom dat het Overlegcomité zich vrijdag ook buigt over hoe we de komende weken en maanden meer perspectief kunnen geven, zonder dat we het risico lopen om in een derde golf terecht te komen”, besluit hij.