Wie is Jamal Musiala, de ruwe diamant van Bayern München die slecht nieuws heeft voor Engeland?

Bayern München heeft weer een nieuw toptalent. De 17-jarige Jamal Musiala scoorde dinsdag in de Champions League zijn derde doelpunt voor Bayern München. Maar van waar komt deze ruwe diamant opeens? En waarom is Engeland in dit verhaal de dupe?

Van Southampton via Chelsea naar Bayern

Musiala werd geboren in Stuttgart maar bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Engeland. Daar speelde hij eerst voor de jeugd van Southampton, die er om bekendstaat om grote spelers te produceren. Gareth Bale, Theo Walcott, Adam Lallana en Alan Shearer zijn daar de grootste voorbeelden van.

De aanvallende middenvelder vertrok echter naar de jeugd van Chelsea en maakte daarna de overstap naar Bayern München 2. Hij maakte indruk bij de B-ploeg van Bayern en mocht voor het eerst aantreden in het eerste team op 20 juni, tegen SC Freiburg. Hij was toen 17 jaar en 115 dagen oud en is daardoor de jongste speler die ooit voor Bayern München speelde.

Op zijn eerste doelpunt was het niet lang wachten: op de eerste speeldag van het huidige seizoen was het al raak. Musiala scoorde in de 81ste minuut tegen Schalke 04, dat die dag met 8-0 de boot in ging. Door dat doelpunt werd hij ook de jongste doelpuntenmaker ooit voor Bayern München. Musiala was toen 17 jaar en 205 dagen oud.

En ook in de Champions League vond hij al de weg naar de netten. Tegen Lazio verdubbelde Musiala de voorsprong van de Duitse kampioen. Met zijn 17 jaar en 363 dagen werd hij zo de jongste doelpuntenmaker op het kampioenenbal voor Bayern en is hij meteen ook de jongste Engelsman die scoorde in de knock-outfase van het toernooi. Het internationale record staat op naam van de nu 30-jarige Serviër Bojan Krkic, 17 jaar en 217 dagen toen hij op 1 april 2008 Europees scoorde voor Barcelona.

Drie toplanden voor het uitkiezen

Maar een dag nadat hij geschiedenis schreef als Brit, schoof hij Engeland meteen weer aan de kant. Musiala besliste immers om uit te komen voor Duitsland, hij had nochtans twee andere (top)kandidaten.

Hij was al Engels jeugdinternational en bondscoach Gareth Southgate was bereid om hem - op termijn - op te nemen in het team van Engeland, maar de bondscoach wilde hem eerst nog wat laten rijpen bij de U21. Toen zijn Duitse collega Joachim Löw benadrukte dat Musiala wél meteen mee kon met de eerste ploeg van Duitsland, was de deal snel beklonken.

Ook Nigeria baalt overigens, want met een Nigeriaanse vader kon hij ook voor The Super Eagles kiezen. Maar de aanvallende middenvelder koos dus toch voor zijn geboorteland. In een interview met The Athletic vertelde de youngster dat hij er “lang over heeft nagedacht maar dat hij uiteindelijk luisterde naar zijn gevoel”.