Kortrijkse politie voorkomt wanhoopsdaad... in Finland

Kortrijk / Heule - Dankzij de alerte reactie van een bewoner uit Heule en de politiezone Vlas is afgelopen zondag een wanhoopsdaad voorkomen in Finland.

De Heulenaar had zondagmorgen de politiezone Vlas gebeld. Een 27-jarige vriendin die in het Finse Savonlinna woont, had een gemeenschappelijke Britse vriend laten weten dat ze zich van het leven zou beroven. Die twee vrienden hadden eerst geprobeerd de Finse politie te overtuigen van de ernst van de situatie, maar dat was niet gelukt. “Daarom schakelde de man uit Heule de politiezone Vlas in”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Die heeft meteen contact opgenomen met Europol België.”

Dat gebeurde via het digitaal platform SIRENE, waar een FLASH-alert werd verstuurd voor een dringende politionele interventie in het buitenland. “Europol België nam daarop contact op met Europol Finland, dat op zijn beurt de lokale politie van Savonlinna vroeg om zo snel mogelijk langs te gaan bij het huis van de vrouw”, zegt Detavernier.

Levensgevaar

Dat was net op tijd, zo bleek. De 27-jarige vrouw had zware medicatie genomen en verkeerde in levensgevaar. Ze moest worden gereanimeerd, wat lukte. “Ze wordt nu opgevangen door haar naaste omgeving, die ook professionele hulp heeft ingeschakeld”, weet Detavernier.

“Dankzij de gedrevenheid van onze interventieploeg, die meteen de ernst van de situatie inzag en naar de melder in Heule ging, en de samenwerking tussen politiediensten via internationale communicatielijnen is een menselijk drama vermeden.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het telefoonnummer 1813 of op http://www.zelfmoord1813.be.