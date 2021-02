Ambulancebedrijf krijgt geldboete voor discriminatie wegens afkomst

Gent - Een ambulancebedrijf uit Gent dat een sollicitant met Oost-Europese roots afwees en het aanwervingsbeleid omschreef als “geen vreemdelingen, geen mensen zonder ervaring en geen vrouwen met jonge kinderen”, is veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro. Dat heeft de correctionele rechtbank van Gent beslist, meldt Unia. “De uitspraak van de rechtbank is een niet mis te verstaan signaal”, zegt directeur Els Keytsman.

De feiten gebeurden in december 2019. Het slachtoffer had via de website van de VDAB zijn cv gestuurd naar het ambulancebedrijf, dat een chauffeur voor ziekenvervoer zocht. “De sollicitant had de Belgische nationaliteit maar zijn familienaam en geboorteplaats, vermeld in het cv, gaven aan dat hij van Oost-Europese afkomst was”, zegt Unia. “De zaakvoerster dacht dat ze een antwoord stuurde naar een medewerker van de VDAB, maar in de praktijk belandde haar reactie bij de sollicitant: ‘Vreemdeling, 22 jaar, géén ervaring, dus onnodig mij dit door te sturen. Geen vreemdelingen, geen mensen zonder ervaring en geen vrouwen met jonge kinderen, dat is op voorhand gedoemd om te mislukken’.”

Het slachtoffer had echter wel ervaring, stelt het Interfederaal Gelijkekansencentrum. “Hij volgde een opleiding autotechniek en werkte diverse jaren als mecanicien en koerier. Ondertussen is hij aan de slag als chauffeur bij een vervoersbedrijf. Unia zal nu de persoonlijk benadeelde en zijn vakbond bijstaan om in een burgerlijke procedure voor de arbeidsrechtbank ook een schadevergoeding te bekomen, in principe zes maanden brutoloon.”

De zaakvoerster van het ambulancebedrijf kan nog in beroep gaan tegen het vonnis, dat op 17 februari werd uitgesproken. “De beklaagde maakte zich schuldig aan discriminatie bij de aanwerving van personeel door lukraak en vooringenomen mensen van vreemde afkomst uit te sluiten van de selectieprocedure”, oordeelde de rechtbank. “Diversiteit op het werk is nochtans cruciaal in een democratische maatschappij. Dit bereik je alleen met een correcte aanwervingsprocedure die screent op competenties en niet vertrekt van stereotypering, racisme en uitsluiting van bepaalde mensen of groepen van mensen. Het gedrag van de beklaagde getuigt van een asociale ingesteldheid en kan niet door de beugel.”

Unia beklemtoont het belang van de uitspraak. “Op basis van de Antiracismewet van 1981 was er namelijk nog maar één strafrechtelijke veroordeling geweest van een werkgever die opzettelijk discrimineerde op grond van origine. Wij wilden aan de samenleving het signaal geven dat discriminatie op grond van origine in arbeidsrelaties niet alleen wettelijk verboden is maar dat het ook strafbaar kan zijn wanneer er met opzet werd gehandeld”, zegt directeur Keytsman.

Unia informeerde ook het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen omdat de zaakvoerster vrouwen met jonge kinderen uitsloot. Het Instituut stelde een stakingsvordering in om de discriminatie op basis van geslacht en moederschap te doen ophouden, maar in die zaak is er nog geen uitspraak.