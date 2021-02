Marc Van Ranst is bijna 56 en laat zich toch bewust vaccineren met AstraZeneca

Marc Van Ranst krijgt woensdagmiddag het vaccin van AstraZeneca toegediend. Opvallend, want de viroloog is bijna 56 jaar oud en er is onvoldoende bewijs dat het bij 55-plussers voldoende beschermt.

AstraZeneca ligt al een tijdje onder vuur. Gisteren haalde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) nog uit naar de vaccinproducent. Dat levert de komende twee weken plots 95.000 minder vaccins dan afgesproken, wat voor “gigantische problemen zal zorgen in de vaccinatiecentra”, klinkt het. Daarnaast is er nog veel onenigheid over de effectiviteit van het vaccin bij 55-plussers. Om die reden wordt het AstraZeneca-vaccin in heel wat Europese landen - ook bij ons - ingezet voor de leeftijdsklasse van 18 tot 55 jaar.

Ondanks zijn leeftijd, laat Van Ranst zich toch vaccineren met het vaccin. Hij is ervan overtuigd dat het wel doeltreffend is.

“Het AstraZeneca vaccin is een zeer veilig en zeer doeltreffend vaccin”, schrijft de viroloog op Twitter. “Daarom laat ik mij als viroloog en gezondheidswerker deze namiddag in het Vaccinatiecentrum in Willebroek inspuiten met het AstraZeneca vaccin.”