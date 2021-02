Geen vleermuizentelling in Limburgse grotten uit angst voor coronavirus

De vleermuizen in de grotten van het Limburgse Riemst worden dit jaar niet geteld uit angst voor coronabesmettingen van mens op dier. Dat bericht Het Belang van Limburg woensdag en het nieuws wordt door Natuurpunt Limburg bevestigd. In de mergelgroeven van Riemst overwintert zo’n veertig procent van de vleermuizenpopulatie in Vlaanderen.

De mergelgroeven vormen een belangrijke overwinteringslocatie voor de vleermuizen, zowel in Vlaanderen als in Europa. De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt Limburg zal dit jaar echter geen tellingen uitvoeren in de overwinteringsplaatsen van vleermuizen. Ook op internationaal vlak zullen er geen tellingen of controles plaatsvinden.

“Om de doodeenvoudige reden dat we ‘mogelijk’ het coronavirus kunnen overdragen op dieren”, vertelt Ghis Palmans, coördinator van de Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt Limburg. “Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de oorsprong van het virus van Aziatische vleermuizen afkomstig is, via een tussengastheer, waarschijnlijk een gordeldier. Dus de weg terug kan ook.”

Ondanks maatregelen zoals het dragen van mondmaskers en afstand houden, worden er in Riemst dit jaar dus geen vleermuizen geteld. “Ook al is er maar een beetje risico, we zouden het onszelf niet vergeven, mochten we het virus overdragen naar onze Europese vleermuizen”, zegt Palmans. “De vleermuizen zelf zouden er weinig last van hebben, maar het imago waar we al jaren aan werken, zou in één keer weer kapot zijn.”