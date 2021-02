Club Brugge strijdvaardig ondanks extra coronabesmettingen: “Verdedigen? We gaan uit van onze eigen sterkte, zoals altijd”

Geen Vanaken, geen De Ketelaere, geen Lang, geen Mignolet. Ook de coach zit nog in quarantaine. Als interim-trainer zou je voor minder beginnen blazen, maar Rik De Mil weigert te panikeren. Samen met aanvoerder Vormer kwam hij woensdagmiddag vertellen dat de ‘overblijvers’ klaar voor zijn Dinamo Kiev. Op naar de 1/8ste finale van de Europa League, ondanks corona. “Morgen moet het gebeuren, we willen naar de volgende ronde”, klinkt het.

LEES OOK. Twee extra coronabesmettingen bij Club Brugge: nu testen ook De Ketelaere en Mignolet positief

Corona of niet: Club Brugge wil naar die 1/8ste finale van de Europa League. Daar behaalde het vorige week in Kiev al een gunstige uitgangspositie voor, maar woensdagmorgen viel het nieuws binnen in het Belfius Basecamp dat ook De Ketelaere en Mignolet besmet zijn. Een hertest biedt nog een kans(je) op morgen.

“Maar we gaan ervan uit dat ze positief zijn. Momenteel maken we een nieuw plan op. Dat gaan jullie morgen dan wel zien”, aldus De Mil. “Het is een opdoffer en we hebben er in de groep over gesproken. De jongens hebben prima gereageerd en werd ook scherp getraind.”

De Mil denkt er niet aan om het morgen voorzichtig aan te pakken en te consolideren. “Verdedigen? We gaan er voor, zoals Club Brugge altijd doet. Morgen moeten we gewoon de match spelen op onze manier. Dat hebben we ook in Kiev getoond en maandag tegen Leuven.”

“Iedereen wil een tandje bijsteken”

Ondertussen doet Club er alles aan om corona buiten te krijgen. “Eigenlijk zien we elkaar pas als groep buiten op het veld. Spelers maken een afzonderlijke afspraak bij de kinesist terwijl dat vroeger wel met drie à vier mensen gebeurde. Er zijn nog extra maatregelen genomen om nieuwe besmettingen te vermijden. We doen er alles aan om onze jongens gezond te houden, maar eens het in de groep zit, krijg je corona moeilijk buiten.”

Volgens De Mil hebben alle coronagevallen ook een beetje een positief effect op de groep: de samenhorigheid groeit met de dag. “Het creëert een speciaal gevoel. Iedereen wil een tandje bijsteken”, knikt hij. “Maar vergeet niet dat er naast mentaliteit ook nog heel veel kwaliteit in deze groep zit. Met de beschikbare jongens moet het ook lukken. Het zijn momenteel bijzondere omstandigheden waarin we moeten werken, maar als we ons kunnen plaatsen, zijn we aan een héél bijzondere week bezig.”

Vormer: “Het moet lukken, maar het blijft Kiev”

Still standing en kerngezond: aanvoerder Ruud Vormer. Als sleutelfiguur moet hij zijn jonge gasten donderdagavond meekrijgen tegen Dinamo. “Als team kan je veel bereiken, en dat gaan we laten zien. Het klopt dat het met Hans en co misschien wat makkelijker had geweest, daar moeten we niet flauw over doen. Maar de jongens die meespelen kunnen ook allemaal aardig voetballen. Het moet lukken met deze groep, maar het blijft natuurlijk wel Kiev”, aldus Vormer.

Zijn rol als aanvoerder wordt nu nog belangrijker, al vindt hij dat zelf niet erg. “Eigenlijk vind ik dat best wel leuk. Het is normaal dat je in de gegeven omstandigheden veel meer moet coachen. Je zag dat tegen Leuven ook: jongens als Van der Brempt worden graag geholpen. Het is normaal dat jongens als Vanaken zo’n zaken allemaal al weten, en de jonkies nog wat coaching nodig hebben.”

Vormer gelooft niet dat Club Brugge nu plots underdog wordt. “We hebben genoeg power in ons elftal, ook zonder die andere jongens”, meent hij. “We zijn klaar: de training vandaag was heel goed. Morgen moet het gebeuren en dan gaan we hopelijk een rondje verder.”

Lichtpuntje: als Mignolet effectief niet kan aantreden, staat er volgens Vormer een prima stand-in klaar. De aanvoerder had al een woordje met Horvath, die ook keepte in Sint-Petersburg in de Champions League. “Hij is er klaar voor, zei hij. Maar dat zie je ook op de training: Ethan doet elke dag zijn ding.”