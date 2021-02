Tweehonderd doodskisten vallen in zee door aardverschuiving Italië

Tweehonderd doodskisten zijn maandag door een aardverschuiving bij de Italiaanse stad Genua in de Ligurische Zee beland. In de doodskisten zaten stoffelijke overschotten.

De aardverschuiving vond rond 15.00 uur plaats en richtte een hoop schade aan in het dorp Camogli, dat gebouwd is op de kliffen langs de kust. Niet alleen stortte de halve begraafplaats, en dus de doodskisten in zee, ook werden twee kapellen verwoest. Francesco Olivari, de burgemeester van de badplaats, noemt het een ’onvoorstelbare catastrofe’.

Een poging de doodskisten uit het water te halen is tot op heden weinig succesvol: slechts tien van de tweehonderd kisten is gevonden. De autoriteiten zullen blijven proberen om doodskisten uit het water te halen, maar moeten ook rekening houden met de kracht van de zee.

Alle stoffelijk overschotten die uit het water worden gehaald, zullen opnieuw geïdentificeerd worden.

Oorzaak

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de oorzaak van de aardverschuiving. Lokale autoriteiten menen dat de extreme regenval en de hevige stormen van afgelopen jaren een rol hebben gespeeld, zo schrijft La Repubblica.