Ondanks rechtszaak verlaat Quincy Promes nu toch Ajax en keert terug naar Spartak Moskou

Met enige vertraging maakt Quincy Promes dan toch zijn transfer waar naar Spartak Moskou, De 29-jarige aanvaller verdween uit de basis van Ajax en wilt graag meer speeltijd. Promes zou normaal gezien al in januari vertrekken, maar de transfer liep vast door een rechtszaak.

In Moskou ligt er een contract voor 3,5 jaar klaar met nog een optioneel jaar extra. De aanvaller zou terug naar zijn oude club vertrekken voor 8,5 miljoen euro met nog twee miljoen euro aan bonussen.

Promes stapte woensdagmiddag op een vliegtuig naar Rusland om zijn contract te tekenen en zo zijn terugkeer naar Spartak officieel te maken. Spartak deed hem eerder van de hand voor 21 miljoen euro aan het Spaanse Sevilla, de Spanjaarden zelf kregen dan weer 16 miljoen euro voor Promes van Ajax.

Steekpartij op familiefeest

De transfer van Promes terug naar Spartak had eigenlijk al in januari moeten doorgaan maar dat ging uiteindelijk niet door. De aanvaller is momenteel immers betrokken in een rechtszaak rond een steekpartij die gebeurde in 2020. Een familielid van Promes werd net boven de knie gestoken, waardoor de patellapees doorkliefd werd. Promes werd in december opgepakt in Amsterdam en genoemd als de dader van de steekpartij. De voetballer ontkent alle beschuldigingen en zegt niet eens aanwezig te zijn geweest op de plek van het misdrijf.