Bizarre oorlog tussen Turkse topclub en tv-zender: van gemanipuleerde beelden tot verkeerd getimede tikfout

Er is momenteel een bittere oorlog gaande tussen Fenerbahçe en beIN Sports. De Turken verdenken de Qatarese tv-zender van het actief boycotten van de club uit Istanboel.

Fenerbahçe verloor afgelopen weekend voor de derde keer in de laatste vier competitiewedstrijden en is daardoor weggezakt naar de zesde plaats in de Süper Lig. De transfer van Mesut Özil was tot nu toe dus nog geen succes voor de club van oude bekende Ali Samatta (ex-Genk) en de aan Club Brugge verhuurde Nabil Dirar.

De frustraties lopen hoog op bij ‘Fener’ en het is opvallend genoeg tv-zender beIN Sports dat de kop van jut is. De rechtenhouder van de Turkse competitie zou de Turkse topclub, die al zeven jaar geen titel meer kon winnen, bewust tegenwerken.

Hoe? Wel, volgens The Athletic zouden ze bij Fenerbahce ervan overtuigd zijn dat de Qatarese tv-zender bewust bepaalde camerahoeken gebruikt zodat de VAR geen correcte beslissingen kan nemen in het voordeel van de club. Er zouden ook bewust spelfases van Fenerbahçe uit samenvattingen gelaten worden en commentatoren zouden de opdracht krijgen om kritisch uit de hoek te komen over spelers van de Turkse club.

“De samenvattingen, de getrokken VAR-lijnen en de herhalingen die getoond worden, het zijn zaken die intussen onaanvaardbaar zijn voor Fenerbahçe”, aldus voorzitter Ali Koc, die zijn spelers liet opdraven in shirts met daarop ‘beFAIR’. Een woordspeling op beIN, dat alle beschuldigingen met klem ontkent. Zo zouden de camerastandpunten bepaald worden door de Turkse liga, niet door henzelf. Ook de uithaal dat het minder geld betaalt aan Fenerbahçe in vergelijking met andere Turkse clubs is onwaar. De Qatarezen betalen hun tv-rechten in één centrale pot, van waaruit de clubs hun deel krijgen.

Özil kon nog geen potten breken bij Fenerbahçe. Foto: BELGAIMAGE

19u05

Het meest onwaarschijnlijke hoofdstuk kwam er begin dit jaar. Doordat wedstrijden achter gesloten deuren gespeeld moesten worden, speelde beIN Sports supportersgeluiden af tijdens uitzendingen. Op eentje daarvan was een denigrerende tekst ten aanzien van Fener-fans te horen. Het leidde tot het ontslag van twee medewerkers en excuses van de Qatarese zender.

Maar ook dat was niet voldoende voor Fenerbahçe. Zeker niet toen bleek dat beIN de excuses aan de club om 19u05 online plaatste. Volgens de Turken een slinkse verwijzing naar grote rivaal Galatasaray, dat in 1905 werd opgericht. Volgens beIN stond het bericht initieel gepland om 19u00, maar moest er nog een typo verwijderd worden. Vandaar.

Maar de tv-zender had het dan al lang verkorven. Zeker omdat het ene Hande Sumertas in dienst heeft. Een vrouw die eerder werkte voor… Galatasaray. Volgens vele Fenerbahçe-fans het ultieme bewij dat beIN Sports een agenda heeft tegen hun club. Het gaat zelfs zo ver dat Sumertas haar sociale media al meermaals offline heeft gehaald, een persoonlijke chauffeur nodig heeft, permanent bewaakt wordt en met verhuisplannen in haar hoofd zit.

Toen Mesut Özil afgelopen weekend opnieuw een ‘beFAIR’-shirt bovenhaalde, had de tv-zender er genoeg van. Er wordt nu gedreigd met een rechtszaak tegen Fenerbahçe. Wat mogelijk ook slecht nieuws is voor andere Turkse clubs aangezien het lokale tv-contract volgend jaar afloopt en beIN vier jaar geleden meer dan 400 miljoen euro neertelde voor de uitzendrechten. Momenteel zouden de Qatarezen iets minder happig zijn om zoveel geld uit te geven aan het Turkse voetbal...