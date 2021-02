Minister Dalle “geschrokken” van contracten tussen El Kaouakibi en VRT: “Kan niet door de beugel”

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is naar eigen zeggen geschrokken van de contracten tussen de VRT en Sihame El Kaouakibi, voormalig lid van de raad van bestuur. Dat zei hij in het parlement na vragen van Wilfried Vandaele (N-VA) en Klaas Slootmans (Vlaams Belang). “Dit soort zaken kan niet door de beugel en zal ook in de toekomst niet meer mogen en kunnen gebeuren. Dat is absoluut essentieel”, aldus Dalle.

De VRT bevestigde dinsdag dat de vennootschap van El Kaouakibi in 2017 twee contracten heeft afgesloten om prestaties te leveren aan de VRT. De Antwerpse onderneemster was op dat moment lid van de raad van bestuur van de openbare omroep, en dus was er sprake van een inbreuk op het charter deugdelijk bestuur.

“Het is evident dat dit niet kan”, zei Dalle woensdag. “Als bestuurder mag je niet betrokken zijn in organisaties die contracten sluiten met de VRT.” Volgens hem is ook de nieuwe beheersovereenkomst daarover glashelder. “De VRT moet voldoen aan de hoogste standaarden rond integriteit en deontologie. Ik reken erop dat de directie en de raad van bestuur dat de komende maanden en jaren zeer nauwgezet zullen opvolgen.”

Vertrouwen

Gevraagd hoe er in de toekomst kan worden toegezien op de kwaliteit van de bestuurders, zei Dalle: “Volgens het Mediadecreet zijn het de politieke fracties die de voordrachten doen. We kunnen rekenen, hoop ik, op fracties die de best mogelijke mensen naar voren schuiven.”

“Ik deel uw standpunt dat we nu vooral naar de toekomst moeten kijken”, reageerde Wilfried Vandaele. “Maar precies om die veilig te stellen, moeten wij de VRT kunnen vertrouwen. En om die reden is het belangrijk dat de verantwoordelijken zelf spontaan informatie geven. Dat zoveel maanden na de even grondige als pijnlijke discussie hier in het halfrond toch nog dingen aan het licht komen, schaadt opnieuw dat zo noodzakelijke vertrouwen.”

Volgens Slootmans neemt de minister zelf te weinig verantwoordelijkheid. “U bent zeer goed in het doorschuiven van de zwarte piet, maar uw partij stond met Luc Van den Brande natuurlijk wel aan het hoofd van de raad van bestuur toen de feiten plaatsvonden en ook vandaag.”