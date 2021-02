Leerkrachten duimen voor ex-collega Rik De Mil en Club Brugge: “En toch hoop ik dat hij ooit terugkeert”

Blankenberge / Brugge -

In het Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge is Rik De Mil tegenwoordig talk of the town. Enkele jaren geleden was de Club Brugge-trainer er nog leerkracht, nu coacht hij plots in de Europa League. Zijn ex-collega’s zijn ontzettend preus op hem, met directrice Carine Jacxsens op kop. “Hij is een enorme motivator. Dat zagen we op school ook al.”