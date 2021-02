Antwerp FC is goed en wel aangekomen in Glasgow voor duel met Rangers

De kern van Antwerp FC is woensdagmiddag met het vliegtuig geland in het Schotse Glasgow. Ze zullen er donderdag (aftrap om 18u55) op zoek gaan naar een mirakel tegen Rangers om alsnog in de Europa League te blijven.

Na een turbulente vlucht is de Antwerpse groep ’s middags veilig geland. Vanavond wordt er om 18u lokale tijd getraind op het trainingsveld, niet op het wedstrijdveld. Dit omdat maar een derde van het veld ter beschikking werd gesteld wegens de weersomstandigheden.

Enkele afwezigen

De Great Old moet met twee goals verschil winnen na de 3-4 op de Bosuil, maar zal daarvoor niet kunnen rekenen op Mbokani. Ondanks zijn comeback met een korte invalbeurt tegen STVV zondag is hij toch nog niet fit genoeg bevonden. Ook voor aanvoerder Haroun en verdedigende sterkhouder Batubinsika komt het Europese duel te vroeg.

Wél van de partij: Van den Bosch (17) en Pavlic (19), twee jeugdspelers die voor de heenwedstrijd ook al de selectie haalden. Lamkel Zé heeft zijn schorsing uitgezeten. Ook doelman Beiranvand is meegereisd, al is hij nog onzeker. Indien hij niet fit geraakt, zal De Wolf opnieuw zijn plaats innemen in doel.