De laatste strohalm voor België: Europese duels Club Brugge en Antwerp zijn cruciaal voor coëfficiënt en Champions League-ticket

Donderdagavond staat heel wat op spel voor de Belgische coëfficiënt met de terugmatchen van de zestiende finales in de Europa League Club Brugge-Dinamo Kiev en Rangers-Antwerp. In principe kunnen we als huidige nummer negen op de UEFA-ranking op het einde van de avond zowel een plekje gewonnen als verloren hebben. Maar belangrijker: de twee matchen zijn een strohalm voor ons land in de strijd om een rechtstreeks Champions League-ticket die we langzaam maar zeker aan het verliezen zijn.