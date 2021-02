Europees verbod op roamingkosten met tien jaar verlengd

Het Europees ingestelde verbod op het doorrekenen van roamingkosten aan de consument wordt met tien jaar verlengd. Sinds 15 juni 2017 kan in het buitenland aan hetzelfde tarief als in eigen land mobiel worden gebeld, gesurft en ge-sms’t. Maar onderzoek heeft aangetoond dat heel wat operatoren in de problemen dreigen te komen als de regels volgend jaar worden losgelaten en er van kosteloos roamen mogelijk geen sprake meer zou zijn.

De afschaffing van de meerkosten die aan roaming verbonden werden, heeft haar doel niet gemist, blijkt uit cijfers van de Commissie. Zo was het aantal Europeanen dat in het buitenland online surfte in de zomer van 2019 met factor 17 gestegen in vergelijking met de zomer van 2016, het jaar voor de afschaffing in werking trad.

Een marktonderzoek heeft nu aangetoond dat het laten uitdoven van de maatregel een negatieve impact zou hebben. Heel wat operatoren die weinig tot geen inkomsten halen uit het feit dat buitenlandse consumenten gebruik maken van hun netwerk en zelf meer moeten betalen aan de buitenlandse operatoren waar hun eigen klanten gebruik van maken, zouden die prijzen kunnen doorrekenen in hun facturen. Om hun kosten te drukken, zouden ze er ook voor kunnen kiezen om hun diensten te beperken.

Tien jaar

Daarom stelt de Commissie nu voor om het verbod op het doorrekenen van roamingkosten met tien jaar te verlengen, tot midden 2032. Om het ‘roam like at home’-model te verankeren, wil de Commissie ook het plafond verlagen van de tarieven die operatoren uit de verschillende landen elkaar aanrekenen.

Nieuw is ook dat de Commissie verwacht dat consumenten overal dezelfde kwaliteit aangeboden worden. Zo zegt nu 33% van de gebruikers dat ze in het buitenland minder snel kunnen surfen, terwijl 28% zegt op een netwerk van lagere kwaliteit terecht te komen (3G in plaats van 4G bijvoorbeeld).

Hoeksteen

“Roaming zonder extra kosten te moeten betalen is een verworven en succesvolle hoeksteen van de Europese eengemaakt markt”, zegt commissaris voor Interne Markt Thierry Breton. “In Europa’s digitale decennium moet iedereen van dezelfde uitstekende connectiviteit als thuis gebruik kunnen maken, gelijk waar in Europa ze zich bevinden.”

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) wijst ook op het voordeel voor bedrijven. “(Ze) zullen volop kunnen investeren in innovatie en de digitale economie. Op die manier zet Europa een belangrijke nieuwe stap in de richting van een eengemaakte digitale markt.”