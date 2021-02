Aanleg van spoorlijn Gent-Terneuzen kan 8.500 vrachtwagens van de weg halen

Gent - De aanleg van een spoorweg tussen Gent en het Nederlandse Terneuzen kan 8.500 vrachtwagens van de weg halen. Dat zegt North Sea Port-CEO Daan Schalck nadat de Belgische regering woensdag een intentieverklaring over het miljoenenproject heeft ondertekend. Indien havenbedrijven meer goederen per spoor kunnen vervoeren, betekent dat “tot 80 procent minder CO2-uitstoot per kilometer.”

België engageert zich in eerste instantie om samen met Nederland 4 miljoen euro te investeren in de verdere planuitwerking van Rail Ghent-Terneuzen, zoals spoorlijn L204 ook wordt genoemd. Over de definitieve financiering van het project moeten nog onderhandelingen volgen. Beide landen hopen dat Europa met geld over de brug komt.

Die kans is groot, gezien North Sea Port op drie Europese vervoerscorridors ligt, waar spoorvervoer een belangrijk deel van uitmaakt. Met de drie spoorprojecten zou North Sea Port zich op Europees niveau ontwikkelen tot grensoverschrijdende multimodale haven. En het sluit aan op zijn ambitie om een klimaatneutrale industrie na te streven tegen 2050 zoals in het klimaatakkoord van Parijs is vooropgesteld.

Duurzaam

Naast economische motieven beklemtoont Schalck daarom ook het potentieel van de spoorlijn voor het verbeteren van de duurzaamheid. “Inzetten op een daling van het vervoer over de weg ten gunste van duurzame alternatieven zoals spoor is de ambitie.” Maar voor dat spoor zijn dus nog enkele infrastructuurwerken en een definitieve financiering nodig.

In 2024 zouden de voorbereidende studies rond moeten zijn.