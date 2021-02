Na vier maanden afwezigheid: Virgil van Dijk traint weer bij Liverpool

Virgil van Dijk heeft zich bij Liverpool weer laten zien op het trainingsveld. De Nederlandse centrale verdediger werkte bij de Engelse landskampioen een individueel programma af.

Voor Van Dijk was het in zijn langdurige revalidatieproces zijn eerste individuele oefensessie in de buitenlucht bij Liverpool, een sessie waar hij duidelijk van genoot. Hij liep in oktober tijdens het competitieduel met stadsgenoot Everton een zware knieblessure op. Zijn afwezigheid wordt als één van de redenen gezien waarom Liverpool de voorbije maanden tegenvallend presteerde.

Nederlands bondscoach Frank de Boer hoopt nog steeds dat hij komende zomer tijdens het EK over Van Dijk kan beschikken.