Overleg tussen vakbonden en werkgevers over loon- en arbeidsvoorwaarden is mislukt

Het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de privésector voor de komende twee jaar is mislukt. Dat melden de werkgevers. “De onderhandelingen zijn stopgezet zonder resultaat”, klinkt het in een mededeling.

De sociale partners - verenigd in de Groep van Tien - onderhandelen sinds januari over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Struikelsteen is met hoeveel de lonen in de privésector mogen stijgen, bovenop de index. Een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) legt de grens op 0,4 procent. De bonden spreken over een “aalmoes”, terwijl de werkgevers schermen met de concurrentiekracht in wat ze één van de grootste economische crisissen ooit noemen.

De kloof tussen beiden blijkt nu te groot. De werkgevers melden in een brief aan de regering het mislukken van het overleg. Daarmee ligt de bal nu in het kamp van de regering, dik tegen haar zin. Het loonoverleg is immers een heikel politiek dossier.