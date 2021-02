Gouverneur dreigt deurwaarders naar NMBS te sturen na alweer overvolle treinen richting kust: “NMBS treedt coronamaatregelen met de voeten”

Brugge / Oostende / Blankenberge / Knokke-Heist / Koksijde / De Panne / Bredene / Nieuwpoort - De West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé heeft geen goed woord over voor de houding van de NMBS tijdens drukke dagen op de trein naar de kust. Hij overweegt gerechtelijke stappen tegen de spoorwegmaatschappij.

Gouverneur Decaluwé bevestigt dat noch hijzelf, noch de badplaatsen en de verschillende politionele diensten met de NMBS contact hebben gehad over het extra treinaanbod en de eventuele gevolgen ervan. Dat had de woordvoerder van de spoorwegmaatschappij vrijdag nochtans in de media verklaard. “Het zijn leugenaars. Er is geen woord van waar”, foetert de gouverneur. “De Oostendse Burgemeester Bart Tommelein had overschot van gelijk toen hij stelde dat er geen enkel onderhoud is geweest rond de mogelijke drukte en de extra ingelegde treinen. Badplaatsen zoals Oostende en Blankenberge hebben noodgedwongen maatregelen moeten nemen om de toestand enigszins onder controle te houden, onder meer door het inzetten van extra gemeenschapswachten. En dat was woensdag niet anders. Ik houd mijn hart vast voor de paasvakantie, mochten er nog coronamaatregelen van kracht zijn, zeker met mooi weer zoals nu.”

De gouverneur vindt daarmee dat de NMBS zijn boekje ver te buiten is gegaan en belooft maatregelen. “Er komt een onderhoud met de federale minister van Binnenlandse Zaken”, zegt Decaluwé. “Zo kan het echt niet verder. Een van de mogelijkheden is het inzetten van deurwaarders die vaststellen dat de spoorwegmaatschappij flagrant de coronamaatregelen met de voeten treedt. Met de processen-verbaal kunnen we dan naar de rechtbank trekken.”

