Vrouw licht oudere dames voor 150.000 euro op: “Ze maakte snoepreisjes terwijl slachtoffers aan de grond zaten”

Een 56-jarige vrouw uit Torhout heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor oplichting. Yolanda P. bouwde een vriendschap op met twee oudere vrouwen om hen vervolgens in totaal 150.000 euro lichter te maken. “Ze kocht een caravan en maakte snoepreisjes terwijl mijn cliënte aan de grond zat.”

In mei 2017 deed Yolanda P. haar toenmalige buurvrouw een zakelijk voorstel. De intussen 71-jarige vrouw was op dat moment in een echtscheiding verwikkeld en liet zich overhalen om op haar naam een rekening ...