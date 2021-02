Ex-Rode Duivel Laurent Ciman zet punt achter voetbalcarrière … en wordt assistent van Thierry Henry in MLS

Ciman was tussen 2015 en 2018 speler bij Montreal Foto: BELGAIMAGE

Laurent Ciman gaat aan de slag als assistent bij MLS-club CF Montréal. Dat maakte de Canadese club van hoofdcoach Thierry Henry woensdag bekend. De club veranderde vorige maand van naam. Voordien heette het team Montréal Impact. Ciman was er als speler al actief tussen 2015 en 2017 en groeide uit tot een sterkhouder. De 35-jarige voormalige Rode Duivel zat sinds 1 januari zonder club nadat zijn overeenkomt bij Toronto FC afliep. Hij zet per direct een punt achter zijn actieve loopbaan.

“Ik ben blij terug thuis te komen in Montréal”, legde Ciman uit bij zijn voorstelling. “Ik wilde al langer terugkeren en ik heb die kans nu gekregen. Dit was belangrijk voor mij en mijn familie. Ik wil nu mijn steentje bijdragen als assistent bij de club.”

Ciman verliet in 2015 Standard voor een avontuur in de MLS. De oversteek van de verdediger kwam er mede vanwege de zorgen voor zijn autistisch dochtertje Nina, die in Canada kon profiteren van de uitstekende gezondheidszorg.

“We zijn heel blij Laurent te hebben kunnen toevoegen aan onze staf”, reageerde Olivier Renard, de Belgische technisch directeur van de club. “Het is een logische terugkeer, wetende dat Laurent altijd van deze club en deze stad heeft gehouden. We kunnen rekenen op zijn ervaring na een mooie carrière in zowel Europa als de MLS.”

Na zijn passage bij Montréal Impact, waarbij hij in 2015 werd verkozen tot Verdediger van het Jaar in de MLS, verhuisde Ciman nog naar LA FC (2018) en Toronto (2019-2020) in de MLS. Tussendoor verdedigde hij ook kort de kleuren van het Franse Dijon (2018).

De twintigvoudig Rode Duivel droeg eerder in zijn carrière ook de kleuren van Charleroi, Club Brugge en Kortrijk. Hij telt 515 profmatchen op zijn actief.

Het nieuwe MLS-seizoen begint op 17 april. Vorig jaar ging de titel naar Columbus. Montréal werd negende in de Eastern Conference en miste zo de play-offs.