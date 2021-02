Een van de meest gezochte verkrachters van het land opgepakt in Verenigd Koninkrijk

Een van de meest gezochte verkrachters van ons land is opgepakt in het Verenigd Koninkrijk. Saliboko Yumbi stond sinds eind 2020 op de Most Wanted-lijst van Europol omdat hij gevlucht was terwijl hij een gevangenisstraf van 13 jaar en 6 maanden moest uitzitten.

“Na weken van actieve opsporing zijn de politiediensten in het Verenigd Koninkrijk er op dinsdag 23 februari in geslaagd de voortvluchtige Saliboko Yumbi te arresteren”, meldt de federale politie.

Saliboko Yumbi werd tot 13 jaar en 6 maanden gevangenis veroordeeld voor talrijke feiten, waaronder verkrachting. Eind oktober 2020 belandde hij op de Belgium’s Most Wanted-lijst en de Europe’s Most Wanted-lijst van Europol.

“Op basis van recente onderzoeksresultaten kon het FAST-team van de Federale Politie de betrokkene enkele weken geleden lokaliseren in het Verenigd Koninkrijk. Dankzij een optimale samenwerking tussen het FAST, de verbindingsofficier van de Belgische politie in het Verenigd Koninkrijk en verschillende Britse politiediensten, kon Saliboko Yumbi op dinsdagmiddag 23 februari in een Londense buitenwijk worden gearresteerd. Dit op basis van verschillende Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd door België.”

Woensdag wordt beslist over de uitlevering van de voortvluchtige Yumbi.