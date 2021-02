Al tientallen crèches gesloten door corona, maar personeel moet wachten op vaccin

De kinderopvangsector in ons land hekelt het gebrek aan duidelijkheid voor wie in de kinderopvang werkt. “Wij komen dagelijks met tientallen kinderen en ouders in contact. In nauw contact zelfs wat kinderen betreft. En toch wil men ons niet als zorgpersoneel beschouwen en moeten we dus wachten op het vaccin”, klinkt het.

Het is vzw Infano, een van de grootste spelers wat kinderopvang betreft in ons land, die de kat nu de bel aanbindt. “Het afgelopen jaar hebben we al meer dan 30 kinderopvanglocaties moeten sluiten na een of meerdere besmettingen met Covid-19”, zegt HR-directeur Anja De Bot. Ze begrijpt dat het personeel zich in de steek gelaten voelt omdat ze niet prioritair gevaccineerd worden.

“Onze medewerkers kunnen geen anderhalve meter afstand bewaren . Je kan een baby of peuter moeilijk verbieden dat ze je aanraken of knuffelen. Zij hebben nood aan dat contact om zich te kunnen ontwikkelen. Luiers verversen, eten geven… dat kan allemaal niet zonder dat nauwe contact”, zegt woordvoerder Maxime Dehulster.

“Wij vragen dan ook als zorgpersoneel te worden beschouwd, zodat ons personeel zo snel mogelijk kan gevaccineerd worden”, zegt Infano nog.

“Keuzes maken”

Viroloog Marc Van Ranst heeft begrip voor hun argumenten, net zoals hij begrip heeft voor de eis van de taxichauffeurs bijvoorbeeld, die zeggen dat ze een groot risico lopen op besmetting. “Uiteraard wordt hun werk zeer erg geapprecieerd. Maar er moesten keuzes gemaakt worden.”

Weloverwogen keuzes, volgens de Taskforce, omdat er nu eenmaal niet voldoende vaccins zijn om onmiddellijk alle beroepsgroepen te vaccineren.