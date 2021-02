Torhout schaft betaald parkeren af om leegloop tegen te gaan. Is dat de toekomst voor kleine steden?

Het West-Vlaamse Torhout haalt tegen 2023 alle parkeermeters weg uit de stad en schaft betaald parkeren af. “Het wekt te veel ergernis op en het werkt de leegloop van ons centrum in de hand”, zegt schepen Elsie Desmet. Goed idee, vinden het NSZ en Buurtsuper.be. “Vooral in kleinere steden dreigt het centrum dood te bloeden ten voordele van de baanwinkels in de rand”, zegt Luc Ardies.

“Het is een gedoe: de parkeermeter zoeken, dat ticketje leggen, de klok de hele tijd in het oog houden, discussies over boetes. Het verloopt allemaal te veel in een negatieve sfeer.” In Torhout zijn ze ...