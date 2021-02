Sjamaan van QAnon heeft “vertrouwen in Trump verloren” nadat hij Lil Wayne pardonneerde (en niet hem)

De QAnon-sjamaan, die de hele wereld kent sinds de bestorming van het Capitool in Washington, is zijn vertrouwen in Donald Trump kwijt. De aanleiding daarvoor is dat de gewezen president tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis rapper Lil Wayne pardonneerde, maar hem niet. Dat blijkt uit documenten waarin hij met zijn advocaten pleit voor zijn vrijlating uit de gevangenis.

Toen op 6 januari het Capitool in Washington bestormd werd in wat een ultieme poging leek om Donald Trump aan het roer van de VS te houden, was er één figuur die eruit sprong. Jacob Chansley, een man boordevol tatoeages en kleurrijke schmink met een bizonmuts op het hoofd. De sjamaan van complottheoriegroep QAnon, zo stond hij al snel bekend.

De man werd enkele dagen na de feiten opgepakt en verkommert sindsdien in de gevangenis. Samen met zijn advocaten heeft hij nu een poging gedaan om daaruit vrijgelaten te worden met een 74 pagina’s tellende motie. Daarin beweert hij beschuldigd te worden van feiten die hij niet gepleegd heeft. “Een leugen is al de hele wereld rondgegaan op de tijd dat de waarheid zijn schoenen aandoet”, luidt de eerste zin. Verder heeft hij het over dat de vlaggenmast in zijn handen verkeerdelijk wordt afgeschilderd als een gevaarlijk wapen.

Laten leiden

De advocaten schrijven verder dat Chansley zich te makkelijk laten leiden heeft door Donald Trump en daarom niet gestraft hoort te worden. Bovendien is hij vandaag geen aanhanger meer van Trump, zo staat in de documenten. “Nadat de beklaagde vaststelde dat de gewezen president heel wat van zijn vrienden en collega’s en rapper Lil Wayne pardonneerde en niet hem, heeft hij het vertrouwen in hem verloren.”

Hij heeft goed nagedacht over zichzelf, staat verder te lezen, en hij “focust nu al zijn energie op het leiden van een leven waarin hij niemand anders schade of kwaad berokkent”.