Frank Vercauteren met vraagtekens voor clash met Rangers: “Afwachten wat mogelijk is met Beiranvand”

Live vanuit Glasgow, woensdagavond omstreeks 18.45 uur: Frank Vercauteren. De Antwerp-coach blikte vooruit op de zeer zware return op het veld van Rangers.

Allereerst: raakt Beiranvand klaar? De Iraanse doelman had gisteren nog last. “We wilden hem bij ons hebben om te zien of hij zou kunnen spelen, maar voorlopig komt hij nog niet in aanmerking”, zei Vercauteren. “We hopen dat hij binnen de 24 uur toch nog tekenen geeft dat het kan.” En anders speelt De Wolf. Dramatiseren is niet nodig. Crucialer is wellicht de schorsing van Seck, die al het hele seizoen titularis is en achterin op een hoog niveau acteert. “En veel mogelijkheden hebben we daar niet, want ook Dylan (Batubinsika, red.) voelde zich niet helemaal fit en bleef thuis. Dus grijpen we terug naar Ritchie (De Laet, red.) centraal en zien we nog wel hoe we de andere posities invullen.” Het trio Gélin-Le Marchand-De Laet lijkt logisch.

Hoe Antwerp het moet/zal aanpakken? “We moeten lessen trekken uit de vorige match. Dat wil zeggen dat we op defensief vlak beter voor de dag moeten komen, maar dat we niet mogen vergeten om hen op offensief vlak opnieuw pijn te doen. We moeten op beide vlakken een plannetje klaar hebben. We kennen de moeilijkheidsgraad van deze match, we weten dat zij favoriet zijn. Maar we leggen ons er niet bij neer. We blijven erin geloven.”

Foto: BELGA

Lamkel Zé geprovoceerd?

Met als extra troefkaart: Lamkel Zé. De Kameroener was geschorst in de heenmatch en hoopt de Schotten nu te verrassen. Maar in de plaatselijke pers werd wel al gespeculeerd over hoe de spelers van Rangers hem zouden kunnen provoceren, om hem niet in de match te laten komen. “Ach, ik denk dat hij volwassen genoeg is om niet in die val te trappen. Dat is iets waar hij élke wedstrijd moet op letten en iets waar we hem al vaker voor verwittigd hebben. Daar ga ik nu niet zoveel tijd aan besteden. Het is aan hem om te antwoorden met voetbalgestes. Met een goeie prestatie en graag ook efficiëntie.”

Tot slot: dat zijn ploeg gisteren niet in het stadion kon trainen, daar maakte Vercauteren geen item van. Hij had er zelfs alle begrip voor. “Ik ben een echte voetbalfan, dus ik begrijp de vraag van Rangers, dat alleen een klein deeltje van hun A-veld beschikbaar wilde stellen, om de rest van het veld niet te verpesten. Ik wil morgen ook in de beste omstandigheden spelen, dus geen probleem.”

