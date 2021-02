Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu strijdvol voor duel met Club: “We willen hier iets bewijzen”

Mircea Lucescu staat donderdagavond (21 uur) in het Jan Breydelstadion met Dinamo Kiev voor geen al te makkelijke opdracht tegen een weliswaar gehavend Club Brugge in de terugwedstrijd van de 1/16de finales van de Europa League. “We willen hier iets bewijzen”, aldus de coach.

De heenwedstrijd eindigde vorige week in de Oekraïense hoofdstad op een 1-1-gelijkspel, gezien het uitdoelpunt een uitstekend resultaat voor de Bruggelingen, die toen al vijf spelers en de volledige trainersstaf misten vanwege een corona-uitbraak. Daar kwamen woensdag in de aanloop naar de terugwedstrijd ook nog doelman Simon Mignolet en Charles De Ketelaere bij.

“Wij hebben ook in Barcelona en Turijn moeten spelen, ondanks heel wat afwezigheden. Ik zie dus geen probleem. Alle ploegen hebben het momenteel moeilijk”, vertelde Lucescu woensdag op het persmoment. “Donderdag staan wij tegenover een sterke tegenstander. Maar mijn spelers zijn enthousiast, ze kijken uit naar deze wedstrijd en willen hier iets bewijzen.”

Vorige week bakte Dinamo er in de heenwedstrijd niet veel van, ook al was dat deels de Brugse verdienste. “Intussen hebben wij op een aantal punten gewerkt en is er zeker al verbetering zichtbaar, maar dat alleen is zeker niet genoeg. Vorige week was het een andere wedstrijd, waarin we tactisch tekortkwamen en het moet morgen zeker beter.”

Het duel in Brugge wordt een confrontatie tussen de Belgische en Oekraïense competitieleider. Dinamo telt slechts één punt voorsprong op eerste achtervolger Shakhtar en de vraag is dan waar de prioriteit ligt. “Alle toernooien en competities zijn altijd even belangrijk. Je kan die zaken niet met elkaar vergelijken. We kunnen jonge spelers kansen geven, ze zo ervaring laten opdoen waardoor ze beter worden.”

Dat Lucescu een ervaren rot is, is een understatement. Weinig trainers van wie de prijzenkast zo goed gevuld is als die van de 75-jarige Roemeen. 33 prijzen op het allerhoogste niveau. Pikant detail: 22 van die prijzen, onder meer de eindzege in de UEFA Cup in 2009, behaalde hij als coach van Shakhtar Donetsk, de gezworen aartsvijand van de traditieclub uit de hoofdstad. Toen Lucescu vorige zomer werd binnengehaald als coach, riep het supporterslegioen dan ook meteen om zijn ontslag. De Roemeen diende dat ook in, maar Dinamo-voorzitter en -eigenaar Ihor Surkis wist hem te overhalen om toch te blijven.

De hoofdopdracht dit seizoen was simpel: de groepsfase van de Champions League halen, voor het eerst in vijf jaar. Met Lucescu hadden ze daarvoor de ideale man in huis. De Roemeen slaagde ook in zijn opzet, door onder meer AA Gent uit te schakelen in de voorrondes. In een groep met Juventus, Barcelona en Ferencvaros sprokkelden ze vier punten tegen de Hongaren, genoeg voor een derde plaats en overwintering in de Europa League. De Roemeen heeft intussen 109 groepswedstrijden in de Champions League op de teller, enkel Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène Wenger, José Mourinho en Pep Guardiola doen beter.