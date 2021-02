Macron verliest weddenschap van YouTubers en dus is hij de klos (maar tegenstanders kunnen er niet mee lachen)

Net als bij ons zijn meer en meer Franse jongeren de strikte coronamaatregelen zo beu als kouwe pap. Om hen te motiveren, sloot de Franse president Emmanuel Macron een opmerkelijke weddenschap af met Mcfly & Carlito, twee razend populaire YouTube-influencers : ‘Maak een filmpje over afstand houden, handen wassen, mondmaskers dragen, telewerken, enz. Als het 10 miljoen keer wordt bekeken, dan mogen jullie in het Elysée komen filmen.’ Dat liet het duo zich geen twee keer zeggen. In nog geen twee dagen was het doel bereikt. Intussen staat de teller al flink boven de 11 miljoen views. En dus mogen de twee YouTubers binnenkort een clip draaien met Macron.

Het filmpje werd in nog geen twee dagen tijd meer dan 10 miljoen keer bekeken.

Terwijl Franse virologen, epidemiologen en jeugdwerkers het initiatief toejuichen, klinkt er ook kritiek: de president verschijnt namelijk ‘Teletubbie-zonnetjegewijs’ in het filmpje. Volgend jaar zijn er presidentsverkiezingen in Frankrijk en zijn politieke tegenstanders beschuldigen hem er nu van de coronasituatie te misbruiken om te scoren bij de jongeren. Grappig detail: McFly & Carlito zingen “J’te promets Manu, je vais faire gaffe, pour mes enfants et pour la France”. Er was een tijd dat Macron een student nog publiekelijk de mantel uitveegde toen die hem aansprak met “Salut Manu”…