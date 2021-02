De Streekkrant verschijnt niet meer wekelijks in groot deel van Vlaanderen

Vanaf deze week verschijnt De Streekkrant niet meer wekelijks in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Ook het concept wordt er anders. In de plaats komt een tweewekelijks De Streekkrant Magazine, op magazineformaat. In West- en Oost-Vlaanderen blijft alles min of meer bij het oude, met een wekelijkse (of tweewekelijkse) De Streekkrant op het vertrouwde tabloid-krantenformaat. Dat meldt uitgever Roularta maandagavond.

Met de wijzigingen wil het gratis blad nog meer lokaal nieuws brengen, dixit Roularta. Alle edities brengen, in een nieuwe lay-out, nog meer lokaal nieuws, klinkt het. Die zijn dan aangevuld met agendatips, zoekertjes, reclame en dies meer.

“Uitademen wat leeft in onze regio, dat is de ambitie van de verbeterde De Streekkrant. We brengen een aantrekkelijke mix van nog meer lokaal nieuws en advertenties”, zegt Luk Wynants, directeur Roularta Local Media in het persbericht. De nieuwe krant of het magazine investeert ook in een uitgebreid redactioneel volume, klinkt het onder meer. De Streekkrant belandt in meer dan 898.000 brievenbussen in Vlaanderen.

Ook voor zusterblad De Zondag verandert er een en ander. De gratis krant die vaak bij de bakker ligt krijgt een nieuwe look, met een nieuwe voorpagina en nieuw logo.