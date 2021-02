Puigdemont dreigt opnieuw Belgisch probleem te worden

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement raadt de plenaire vergadering aan om de onschendbaarheid van de Catalaanse Europarlementsleden Carles Puigdemont, Antoni Comin en Clara Ponsanti op te heffen. In maart velt het voltallige halfrond het definitieve verdict. Volgens de drie “speelt Europa daarmee Spanje in de kaart. Europa heeft de taak om minderheden te verdedigen. Elke keer wanneer een Europese instelling dit mandaat negeert, verliezen we democratie in Europa.”