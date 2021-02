Die ene busrit blijft slachtoffers maken: hoe Club Brugge al drie weken vecht tegen het coronavirus

Net toen Club Brugge dacht het coronavirus onder controle te hebben, vielen er woensdag met Charles De Ketelaere en Simon Mignolet twee nieuwe slachtoffers. Blauw-zwart zegt dat het alle mogelijke maatregelen neemt in het oefencentrum in Westkapelle. Het vermoedt dat ‘CDK’ en Mignolet besmet zijn geraakt tijdens de busrit naar Charleroi en dat het virus langer in incubatie was.