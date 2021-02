UEFA verplicht Club Brugge te spelen, match tegen AA Gent is wel in gevaar

Als de positieve tests van Mignolet en De Ketelaere bevestigd worden, telt Club Brugge zeven officiële coronagevallen. In de Belgische competitie zou het daarmee het recht hebben een wedstrijd uit te stellen, maar in Europa gelden andere regels. De UEFA verplicht clubs te spelen indien dertien spelers, waarvan minstens één keeper, negatief zijn. Die dertien spelers worden niet berekend op basis van de A-kern, maar op basis van de squad list die elke club moet indienen. Daarop staan in het geval van Club Brugge 32 namen – alle spelers van de A-kern, aangevuld met jongeren van Club NXT. Pas als Club 19 positieve gevallen heeft, of als bijvoorbeeld alle keepers positief zijn, kan het vragen om een wedstrijd uit te stellen. De kans dat dit gebeurt, is kleiner dan één procent. De UEFA maakte vorige week bekend dat op een totaal van meer dan duizend Europese wedstrijden slechts twaalf machten werden afgelast.