Dit zijn de vermoedelijke opstellingen: start Club Brugge met Ignace Van der Brempt én Nabil Dirar in de ploeg?

En of het door de nieuwe coronabesmettingen puzzelen is bij Club. Het kan nog altijd dat Mignolet en De Ketelaere vandaag alsnog negatief blijken, maar daar houden De Mil (en Clement) voorlopig geen rekening mee. Zo staat Horvath voor het eerst sinds de bekermatch tegen Olsa Brakel nog eens in doel. Op het middenveld wordt Dirar verwacht in plaats van De Ketelaere, voorin start Van der Brempt waarschijnlijk voor de tweede keer op rij. Na zijn goal tegen OHL heeft de youngster vertrouwen getankt. Dost centraal in de spits is een zekerheid, op links krijgt Okereke waarschijnlijk zijn kans op een onuitgegeven positie.