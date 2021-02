Het systeem-Henrotay: een wereldwijd doolhof van fiscale sluiproutes

Van Nederland over Luxemburg en Cyprus tot op de Seychellen en de Britse Maagdeneilanden. Makelaar Christophe Henrotay bouwde over de hele wereld een complex netwerk van fiscale sluiproutes uit. Dat blijkt uit documenten van het klokkenluidersplatform Football Leaks die het Duitse weekblad ‘Der Spiegel’ in handen kreeg en deelde met onze zusterkrant ‘De Standaard’