Minister Marghem moest met Vlaanderen onderhandelen over zonnepanelen

“Ik ben geen zwartepiet”, zegt ex-minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) in de Pano-uitzending over de zonnepanelen. Marghem moest met de gewesten onderhandelen over de terugdraaiende teller. Maar ze zou dat niet of onvoldoende gedaan hebben.

Op 14 januari vernietigde het Grondwettelijk Hof de Vlaamse overgangsregeling rond de terugdraaiende teller. Een maand later zindert die beslissing nog steeds na bij de vele Vlaamse gezinnen met zonnepanelen. De politiek heeft een slechte beurt gemaakt. Maar hoe is het zover kunnen komen, vroeg Pano zich af.

Dat er één en ander schortte aan de overgangsregeling met het systeem van de terugdraaiende teller, was al van in het begin duidelijk. In 2017, toen toenmalig Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) het idee voor het eerst opperde, kwam er meteen een negatief advies van de Raad van State. Ook de Vlaamse energieregulator VREG waarschuwde tot vier maal toe dat het systeem niet zou standhouden.

In een nota waarin de federale regering beslist klacht in te dienen tot nietigverklaring van de terugdraaiende teller staan een aantal heel opmerkelijke passages: “De ministerraad vraagt aan de minister van Energie (Marie-Christine Marghem, nvdr.) om een overleg met de gewesten te houden. Van zodra er een akkoord is dat goedgekeurd wordt door de Ministerraad, zal het beroep worden ingetrokken.”

De federale regering wilde dus wel degelijk nog onderhandelen met Vlaanderen over een regeling rond de terugdraaiende teller. Ze was zelfs bereid na een akkoord haar vraag tot vernietiging in te trekken.

Maar blijkbaar nam Marghem nooit meer contact op met de Vlaamse regering om één en ander uit te klaren. Wanneer “Pano” huidig Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) confronteert met het document, valt ze uit de lucht. Demir zegt dat er een jaar lang geen gesprekken zijn geweest met Marghem. Marghem beweert het tegendeel, maar kan die gesprekken niet staven met documenten.

Maar wie is de pineut? Al die duizenden mensen met zonnepanelen op hun dak.