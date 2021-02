Moordverdachte in VS kookte hart van buurvrouw en stak familie neer die het weigerde te eten

In de Amerikaanse staat Oklahoma heeft een verdachte van een drievoudige moord een opmerkelijke bekentenis gedaan. Hij gaf toe dat hij het hart van een van zijn slachtoffers uit haar lichaam gesneden had en het daarna, samen met aardappelen, aan zijn oom en tante wilde serveren. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De 42-jarige verdachte leidt aan een bipolaire stoornis en werd al verschillende keren veroordeeld. Hij bracht op 9 februari eerst zijn buurvrouw om het leven en sneed het hart van de vrouw uit haar lichaam. Daarna reed de verdachte naar het huis van zijn oom en tante, waar ook hun vierjarige kleindochter aanwezig was, en waar de man sinds januari woonde nadat hij vervroegd was vrijgelaten uit de cel.

Toen de man in het huis was aangekomen, kookte hij het hart en serveerde het met aardappelen aan zijn familie. Toen die het weigerden op te eten, stak de man zijn oom, tante en de aanwezige kleindochter neer. De man stierf ter plaatse, het meisje bezweek later aan haar verwondingen. De tante raakte gewond.

De politie onderzoekt nu of de man onder invloed was van drugs en wat het motief voor de moord was. In 2006 werd hij ook al veroordeeld voor het bezit van drugs, net als in 2012 en 2017.