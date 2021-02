Technische storing bij Amerikaanse centrale bank

De computersystemen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) waren woensdag een tijdlang verstoord door een operationele fout, aldus de instelling. Over de oorzaak van het probleem is niets bekend.

Omdat er geen specifieke reden voor de storing werd gegeven, is het nog koffiedik kijken of het gaat om een klassieke storing of om een computeraanval. “We zijn bezig om de goede werking van onze diensten te herstellen en om met alle financiële dienstverleners te communiceren over de staat van de operatie”, klinkt het.

De storing begon woensdag in de vroege ochtend. Volgens Amerikaanse media werd vooral het elektronische betalingssysteem getroffen dat de Fed met commerciële banken verbindt.